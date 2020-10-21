Корабль «Союз» с тремя космонавтами отстыковался от МКС

https://static.news.ru/photo/3e082ada-13fa-11eb-8467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Пилотируемый корабль «Союз МС-16» отстыковался от Международной космической станции (МКС) перед возвращением на Землю. На его борту находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Трансляция идёт на сайте Роскосмоса. Корабль уже отчалил от МКС, где до апреля 2021 года будут работать россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.

Ожидается, что в 5.00 мск корабль включит двигатель на торможение для схода с орбиты, а в 5.28 мск он разделится на отсеки — одни полетят к Земле, другие сгорят в атмосфере. Приземление должно состояться в 5.55 мск в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 октября в третий раз за неделю на борту МКС отказала российская система «Электрон-ВМ», которая предназначена для доставки кислорода. На Земле ответили, что в курсе ситуации и решают проблему. По словам представителя Роскосмоса, после отключения «Электрона» экипаж разобрал систему и занимается её изучением.