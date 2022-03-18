Корабль «Союз» с тремя космонавтами-бауманцами вышел на орбиту

Ракета «Союз-2.1а» вывела корабль «Союз МС-21» на орбиту, передаёт корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полётами (ЦУП). Трое космонавтов — выпускников МГТУ имени Баумана прибудут к МКС ориентировочно в 22:06 мск. У экипажа запланировано до семи выходов в открытый космос.

«Союз» стартовал с космодрома Байконур в 18:55. Стыковка с МКС ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию — между 0:20 и 0:40 мск 19 марта.

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков — выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев прибудет на МКС в третий раз, для Матвеева и Корсакова это первый опыт. Корабль назвали «Сергей Королёв» в честь советского конструктора, которому в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения. Он также выпускник Бауманки.

Экипаж проведёт до семи выходов в открытый космос, точное количество пока неизвестно. Возвращение «Союза МС-21» запланировано на 30 сентября. На МКС находятся россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. 30 марта Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на «Союзе МС-19».

Ранее сообщалось, что правящий совет Европейского космичеcкого агентства (ЕКА) счёл невозможным дальнейшее сотрудничество с Роcкосмосом по миссии марсохода ExoMars из-за событий на Украине, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте организации. Генеральному директору ЕКА поручено принять соответствующие меры для приоcтановки деятельности по взаимодействию с российской госкорпорацией.