Корабль Маска Starship взорвался при посадке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался при посадке. Ранее запуск корабля откладывали из-за проверок безопасности систем.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship, чтобы доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

Это уже четвёртый запуск Starship на высоту более десяти километров. Ранее 10 декабря, 3 февраля и 4 марта ракеты взорвались и разрушились при посадке, но испытания все равно признали успешными, так как главной целью было не приземление, а проверка поведения в воздухе: разворотов, управляемости при планировании, работоспособности систем.