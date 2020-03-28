https://static.news.ru/photo/9c581a4e-70af-11ea-acf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Британская компания OneWeb, которая намеревалась вывести в космос 672 спутника, что позволило бы обеспечить широкополосный доступ в Интернет для пользователей по всему миру, подала заявку о банкротстве.

Документы предъявлены в суд по делам о банкротстве по Южному округу штата Нью-Йорк, сообщается на сайте компании.

В OneWeb отмечают, что компания вела переговоры об инвестициях и должна была получить их уже в ближайшем будущем. Однако на фоне распространения коронавируса в мире ухудшилась экономическая ситуация, что подвигло OneWeb задуматься о банкротстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выведенные 22 марта на орбиту российской ракетой «Союз-2» спутники связи OneWeb передают сигналы. В компании подтвердили получение сигнала со всех 34 спутников и поблагодарили Роскосмос за ещё одну успешную миссию.