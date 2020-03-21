https://static.news.ru/photo/7f85b29e-6c47-11ea-93c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Выведенные минувшей ночью на орбиту российской ракетой «Союз-2» спутники связи передают сигналы. Об этом сообщила компания OneWeb.

Мы подтверждаем получение сигнала со всех 34 спутников, — цитирует сообщение «Интерфакс».

В компании поблагодарили Роскосмос за ещё одну успешную миссию.

Как ранее писал NEWS.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» стартовала 21 марта. Она вывела на орбиту 34 британских спутника связи. В 2020 году Россия выводила на орбиту британские спутники уже дважды, всего планируется совершить 21 такой запуск. В общей сложности на околоземной орбите должна развернуться сеть из 648 аппаратов, что позволит обеспечить круглосуточную связь по всей Земле.