Космос

Китай успешно запустил два спутника

14:36, 31 мая 2020
Космодром Цзюцюань Космодром Цзюцюань Фото: Shan Biao/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая осуществили запуск ракеты-носителя Changzheng-2D («Великий поход 2D») с двумя спутниками на борту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск произошёл с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае в 11:53 мск. На борту ракеты-носителя находились аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9 и спутник Hede-4. Последний будет собирать информацию о сфере «Интернета вещей», авиации и морской навигации. Аппарат Gaofen-9 будет использоваться при дорожном строительстве, оценке урожая на сельхозугодьях, а также при ликвидации природных катаклизмов.

NEWS.ru писал, что NASA осуществило успешный запуск корабля Crew Dragon c астронавтами на борту к Международной космической станции. В Роскосмосе заявили, что полёт корабля компании SpaceX даст новые возможности для мировой космонавтики.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым кораблём Crew Dragon. Предприниматель признался, что ему трудно справиться с эмоциями. Американский президент Дональд Трамп считает, что нельзя быть лидером Земли, если ты не являешься лидером космоса.

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