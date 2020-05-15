Китай успешно запустил два спутника

https://static.news.ru/photo/5b652f40-a336-11ea-ab92-fa163e074e61_660.jpg Космодром Цзюцюань Фото: Shan Biao/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая осуществили запуск ракеты-носителя Changzheng-2D («Великий поход 2D») с двумя спутниками на борту. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск произошёл с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае в 11:53 мск. На борту ракеты-носителя находились аппарат дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением Gaofen-9 и спутник Hede-4. Последний будет собирать информацию о сфере «Интернета вещей», авиации и морской навигации. Аппарат Gaofen-9 будет использоваться при дорожном строительстве, оценке урожая на сельхозугодьях, а также при ликвидации природных катаклизмов.

NEWS.ru писал, что NASA осуществило успешный запуск корабля Crew Dragon c астронавтами на борту к Международной космической станции. В Роскосмосе заявили, что полёт корабля компании SpaceX даст новые возможности для мировой космонавтики.