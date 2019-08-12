https://static.news.ru/photo/b8685364-bd56-11e9-9402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Концерт итальянского космонавта Луки Пармитано состоится 13 августа на МКС.

Пармитано даст диджейский сет из модуля Columbus, транслироваться он будет на Ибице в рамках фестиваля World Club Dom, сообщает Европейское космическое агентство .

Как писал News.ru ранее, Лука Пармитано при участии диджея Le Shuuk записал музыкальный сет. Концертный директор музыканта Бернд Брейтер некоторое время не мог договориться с Европейским космическим агентством, так как там посчитали идею сумасшедшей. Однако он смог убедить учёных, заявив о популяризации науки подобным образом.