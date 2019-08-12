Концерт итальянского космонавта Луки Пармитано состоится 13 августа на МКС.
Пармитано даст диджейский сет из модуля Columbus, транслироваться он будет на Ибице в рамках фестиваля World Club Dom, сообщает Европейское космическое
Как писал News.ru ранее, Лука Пармитано при участии диджея Le Shuuk записал музыкальный сет. Концертный директор музыканта Бернд Брейтер некоторое время не мог договориться с Европейским космическим агентством, так как там посчитали идею сумасшедшей. Однако он смог убедить учёных, заявив о популяризации науки подобным образом.