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Космос

Россия может вложить в новую орбитальную станцию до $6 млрд

15:22, 18 апреля 2021
Фото: Сергей Кудь-Сверчков/roscosmos.ru

В настоящее время российские власти имеют планы по финансированию проекта независимой орбитальной станции до 2030 года, стоимость её может составить порядка $5-6 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пока есть только предварительные подсчёты и первые сроки финансирования — до 2030 года,цитирует агентство собеседника.

Отмечается, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию.

В Роскосмосе прокомментировали заявление Борисова, отметив, что модули Международной космической станции (МКС) выработали ресурс, станция закончит свою работу в конце 2024 года, поэтому перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе дальнейших переговоров.

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