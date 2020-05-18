Илон Маск не увидел преград для проведения взрывов на Марсе для колонизации

https://static.news.ru/photo/96ebc076-98f8-11ea-89a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Основатель SpaceX Илон Маск считает возможным запуск 10 тысяч ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни. Об этом он сообщил в социальной сети, комментируя заявление исполнительного директора Роскосмоса по перспективным программам и науке Александра Блошенко о необходимости такого количества ракет для изменения климата на планете.

Без проблем, — написал в Twitter глава компании.

No problem — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

Ранее основатель SpaceX предложил провести серию термоядерных взрывов на Марсе, чтобы создать там условия для земной жизни. По мнению Маска, это приведёт к испарению замёрзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов планеты. Испарившийся газ сделает атмосферу более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведёт к повышению температуры.

В ответ на это Блошенко в интервью ТАСС заявил , что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса потребуется около 10 тысяч запусков самых грузоподъёмных ракет. Однако, по его словам, в действительности каких-то ощутимых воздействий на климат Марса в ближайшей перспективе человечество оказать не сможет.

Между тем представитель Роскосмоса назвал Марс наиболее подходящей для будущей колонизации планетой, учитывая постоянно растущую температуру Солнца. Блошенко добавил, колонизаторами планеты, прибывшими с Земли, могут стать уже существа с генотипами, несколько отличающимися от нынешних, писал NEWS.ru.