Илон Маск назвал причину взрыва прототипа корабля Starship

Небольшая утечка метана привела к возгоранию двигателя номер два и сожгла часть бортовой радиоэлектронной аппаратуры. Мы всеми возможными способами устраняем неполадки, — написал Маск.

Ascent phase, transition to horizontal & control during free fall were good.



A (relatively) small CH4 leak led to fire on engine 2 & fried part of avionics, causing hard start attempting landing burn in CH4 turbopump.



This is getting fixed 6 ways to Sunday. — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2021

Ранее, как писал NEWS.ru, прототип космического корабля Starship взорвался при посадке. До этого запуск корабля откладывали из-за проверок систем безопасности. В рамках испытания он должен был выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Однако испытательный суборбитальный полёт закончился взрывом на шестой минуте.

Это был уже четвёртый запуск Starship на высоту более 10 километров. Ранее, 10 декабря, 3 февраля и 4 марта ракеты взорвались и разрушились при посадке, но испытания всё равно признали успешными, так как главной целью было не приземление, а проверка поведения в воздухе разворотов, управляемости при планировании, работоспособности систем.

В настоящее время на сайте NASA появилось сообщение о том, что к выкатке на стартовую площадку готовится новый прототип Starship, SN15. Корабль имеет более усовершенствованный дизайн, программное обеспечение и двигатели.

Предполагается, что новые ракеты смогут доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.