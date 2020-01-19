https://static.news.ru/photo/586f8bda-3a5b-11ea-872e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что собирается до 2050 года послать на Марс миллион человек. По его словам, в середине XXI века на эту планету будет отправляться по три космических корабля в день.

Об этом сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что частью проекта по колонизации Марса является строительство пилотируемого корабля многоразового использования Dragon Crew. Он сможет принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект использования грибов на Луне. Это, по мнению авторов идеи, поможет создать среду обитания для людей за пределами Земли. В качестве основного строительного материала учёные предлагают использовать мицелий — грибницу, которая будет крепиться к жёсткому каркасу из синтетических материалов.