https://static.news.ru/photo/6d9b84a6-19c6-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Разработанный и произведённый компанией Илона Маска SpaceX грузовой корабль Dragon успешно выполнил стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Американское космическое агентство NASA сообщило об этом на своём сайте. Грузовик пристыковался к обращённой в сторону Земли стороне модуля МКС Harmony. Dragon доставил на станцию около трёх тонн грузов, в число которых вошли предметы первой необходимости и материалы для экспериментов. Планируется, что корабль вернётся на землю с результатами научной работы экипажа МКС. Возможность доставлять грузы как на станцию, так и обратно является уникальной особенностью космического грузовика от SpaceX.

Dragon отправился к МКС с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 5 декабря, передавал NEWS.ru. NASA вело прямую трансляцию запуска.