Глава Роскосмоса Рогозин представит доклад Владимиру Путину

https://static.news.ru/photo/96c40110-6064-11eb-99cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока точной даты нет. Но его доклад президенту готовится, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Тема доклада также не обозначается, однако не исключено, что он будет посвящён развитию систем «Сфера» и ГЛОНАСС, а также подготовке новых программ, включая создание сверхтяжёлой ракеты. В декабре 2020 года Путин попросил Роскомос в ближайшее время завершить эту работу, затем согласовать и определить финансирование.

Как ранее писал NEWS.ru, компания «Главкосмос», входящая в корпорацию «Роскосмос», заявила о планах в отношении космического туризма на ближайшие годы. Пресс-служба компании сообщает, что в 2022–2023 годах на земную орбиту могут попасть четыре российских туриста.

Отмечается, что каждый конкретный случай прорабатывался с Роскосмосом. Речь шла о предоставлении мест не только в рамках коммерческих полётов, но и с точки зрения реализации запланированных космических миссией.