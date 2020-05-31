Экипаж Crew Dragon благополучно перешёл на МКС

NASA сообщило об успешном переходе экипажа Crew Dragon на Международную космическую станцию. Команды планируют провести церемонию приветствия.
Корабль Crew Dragon стартовал из Флориды в субботу, 30 мая. На его борту были астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. На МКС астронавтов встретили командир МКС Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Как информировал NEWS.ru, полёт частного корабля Crew Dragon назван миссией десятилетия.
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