Экипаж Crew Dragon благополучно перешёл на МКС

https://static.news.ru/photo/718c6414-a36d-11ea-acc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: static.businessinsider.com

NASA сообщило об успешном переходе экипажа Crew Dragon на Международную космическую станцию. Команды планируют провести церемонию приветствия.

Корабль Crew Dragon стартовал из Флориды в субботу, 30 мая. На его борту были астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. На МКС астронавтов встретили командир МКС Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Как информировал NEWS.ru, полёт частного корабля Crew Dragon назван миссией десятилетия.