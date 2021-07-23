Дрон-вертолёт NASA совершил полёт на Марсе на рекордной высоте

Американский дрон-вертолёт Ingenuity, который находится на Марсе вместе с марсоходом Perseverance, совершил десятый по счёту автономный полёт протяжённостью 1,6 километра на рекордной высоте 12 метров. Об этом говорится в Twitter NASA.

Нынешний успех марсианского вертолёта ознаменовал собой полёт на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется «Поднятые хребты». Это был самый сложный полёт с 10 пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance, — говорится в сообщении.

Дрон снял район «Поднятые хребты», который является совокупностью каменных образований внутри кратера Езеро на Марсе.

The #MarsHelicopter âs success today marks its 1-mile total distance flown. It targeted an area called "Raised Ridges." This is the most complex flight yet w/ 10 distinct waypoints and a record height of 40 ft (12 m). Its scouting is aiding @NASAPersevere . https://t.co/tboEcnLvx3 pic.twitter.com/Wc6tDVimIT — NASA JPL (@NASAJPL) July 25, 2021

Ingenuity совершил первый полёт 19 апреля. Тогда дрон-вертолёт поднимался на высоту трёх метров всего на 39 секунд. Устройство весит 1,8 кг и имеет диаметр 1,2 метра. Дрон может зависать в воздухе на 20–30 секунд для фотографирования.

Американцы запустили межпланетную станцию к Марсу 30 июля 2020 года. Perseverance является пятым марсоходом, который был отправлен для изучения Красной планеты.

Ранее учёные впервые смогли заглянуть в недра Марса и получить представление об их строении и толщине коры планеты. Результаты были получены в результате измерений сейсмометра посадочного модуля NASA InSight. Он был установлен на Красной планете при помощи роботизированной руки посадочного модуля 19 декабря 2018 года.