Тоньше, чем думали: учёные впервые заглянули в недра Марса

Учёные впервые смогли заглянуть в недра Марса и получить представление о строении недр и толщине коры планеты. В этом им помогли измерения сейсмометра посадочного модуля NASA InSight. Результаты исследования публикует журнал Science.

Сейсмометр SEIS был установлен на Красной планете при помощи роботизированной руки посадочного модуля 19 декабря 2018 года. В течение двух лет прибор регистрировал толчки в недрах планеты. Отражённые волны помогли исследователям восстановить внутреннее строение Марса.

Учёные впервые смогли с помощью прямых наблюдений измерить в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек другой планеты. Выяснилось, что на месте посадки модуля InSight толщина верхнего слоя коры составляет порядка 8 километров, а ниже идёт ещё один слой, толщина которого около 20 километров.

Учёные предполагают, что под вторым слоем может находиться мантия планеты, а сама кора — очень тонкая, даже в сравнении с континентальной корой Земли, которая в отдельных районах не превышает 30 километров.

Однако возможно, что на Марсе есть третий слой земной коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров. Это больше согласуется с предыдущими выводами, но сигнал от этого уровня несущественный, — пояснила руководитель исследования, геофизик Бриджит Кнапмайер-Эндрун из Института геологии и минералогии Кёльнского университета.

Кроме того, исследователи смогли выяснить, что верхний слой Марса состоит из пористой породы, чего раньше не предполагалось. На глубине же могут существовать другие типы пород, отличные от видимых на поверхности базальтов.

Толщина верхней оболочки Марса — очень важный для понимания истории Красной планеты параметр, дающий информацию о том, как эволюционировала планета.