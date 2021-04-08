Британский астронавт оценила влияние полёта Гагарина на космонавтов

https://static.news.ru/photo/955b3a4c-9902-11eb-b268-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

На какие бы планеты в будущем не отправились космонавты, их достижения будут основываться на первом полёте Юрия Гагарина. Об этом ТАСС заявила британский астронавт Хелен Шарман.

Шарман является первым представителем Великобритании, побывавшим в космосе в 1991 году. Астронавт подчеркнула, что полёт Гагарина, осуществлённый 60 лет назад, был выдающимся достижением.

Технологии в особенности настолько развились, что несложно забыть, каково тогда приходилось астронавтам, инженерам и разработчикам, — сказала она.

Шарман напомнила, что Гагарин не имел представления, будет ли его подготовки достаточно или каковы его шансы на выживание. Также никто до него не испытывал на себе чувство невесомости, оказавшись на орбите. Теперь, спустя 60 лет, астронавты находятся в космосе уже долгие месяцы, стремясь к следующему пункту назначения человечества — Марсу.

Я надеюсь, что межпланетные миссии будут совместными, от имени каждого человека в мире. Куда бы мы ни отправились в космос, чтобы мы там ни делали, мы стоим на плечах Юрия Гагарина, — отметила Шарман.

Как писал NEWS.ru, Роскосмос объявил о запуске на своём сайте раздела «Поехали», который посвящён биографии первого космонавта Юрия Гагарина и его полёту в космос. Раздел появился в преддверии годовщины первого полёта человека в космос. Интернет-пользователи могут почитать о жизни Гагарина, увидеть архивные фотографии, ознакомиться с хроникой подготовки первого полёта в космос и графиком мероприятий в честь годовщины этого события. Отдельно можно изучить официальную символику празднования. Также посетители раздела могут почитать расшифровку записи, сделанной во время полёта Гагарина, и его заявление перед отправкой на орбиту. При этом дополнить раздел может любой желающий.