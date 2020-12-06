Британцы выдвинули новую версию происхождения Луны

Британские учёные обнародовали новую версию происхождения Луны. Планета могла образоваться 4,5 млрд лет назад от столкновения Земли с некоей гипотетической планетой Тейя.
То есть, считают специалисты, Луна — это обломки Земли, возникшие после столкновения. Свои выводы исследователи
Однако, результаты научных изысканий не являются окончательными доказательствами происхождения Луны. Но этом может быть «многообещающим» этапом в понимании того, как произошёл спутник Земли.
К слову, теория о том, что Луна — это большой обломок Земли, не является чем-то новым. И если раньше она считалась из разряда фантастических, то с появлением компьютерного моделирования гипотеза привлекла более пристальное внимание учёных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что открытие японских астрофизиков поставило под сомнение теорию возникновения Луны. Усомниться в гипотезе их заставили новые данные, полученные с помощью спутника «Кагуя», который провёл на лунной орбите полтора года.