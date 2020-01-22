https://static.news.ru/photo/2da1ad64-3d05-11ea-bffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: dramadhikari/twitter.com

Робот-гуманоид с женским лицом и длинными волосами индийского производства отправится в беспилотный космический полёт. Организация космических исследований Индии представила разработку в среду, 22 января.

В настоящее время роботу уже дали имя. Его назвали «Виом Митра», от слов viom и mitra, которые можно перевести как «космос» и «друг», «божество». Гуманоид наделён рядом способностей, в числе которых выполнение различных задач во время полёта и умение говорить на хинди и на английском языке.

Индийский учёный Сам Дайал на презентации сообщил, что «божественный» робот-женщина во время полёта постарается симулировать действия человека. «Виом Митра» станет отправлять на Землю отчёты о проделанной работе.

Мы запустим робота в космос в качестве эксперимента, — цитирует учёного РИА Новости.

Посол РФ в Индии Николай Кудашев заявил, что государство собирается использовать опыт России с роботом «Фёдором».

Как ранее передавал NEWS.ru, антропоморфный робот, который станет первым пилотом транспортного корабля «Орёл», получил имя «Артём». Запуск запланирован на 2023 год.