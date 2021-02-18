Байден поздравил NASA с посадкой марсохода Perseverance

https://static.news.ru/photo/67cae810-7261-11eb-b660-96000091f725_660.jpg Фото: nasa

Американский президент Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance («Настойчивость») на красной планете. Как рассказал ио руководителя американского космического ведомства Стив Джурчик, президент позвонил ему через час после посадки модуля.

Примерно через час после посадки мне позвонил президент Соединённых Штатов, и его первые слова были: «Поздравляю, парень», — рассказал Джурчик.

У него не было даже тени сомнения, что ему звонит именно президент, потому что «только Байден мог поздравить таким образом». Лидер США сказал, что горд за достижения NASA, и просил поздравить всех сотрудников агентства, принимавших участие в запуске, пишет ТАСС.

Perseverance («Настойчивость») успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. После чего сотрудники американского космического агентства тут же поделились первыми кадрами, которые удалось снять аппарату.

Процесс приземления занял семь минут - за это время пленетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч. После входа в атмосферу был раскрыт его парашют, отделён кожух модуля, предназначенный для защиты от высокой температуры.

На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого марсоход спустился на поверхность планеты на тросах.