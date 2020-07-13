Астрономы решили найти в Солнечной системе чёрную дыру

https://static.news.ru/photo/fb28c7ca-c524-11ea-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Учёные из Гарвардского университета задались целью обнаружить чёрные дыры во внешних областях Солнечной системы. Они приступили к разработке методики, которая призвана помочь им в этом.

По мнению специалистов, научные изыскания будут способствовать определению природы так называемой Девятой планеты Солнечной системы, которая может оказаться чёрной дырой, передаёт РИА Новости со ссылкой на портал ArXiv.

Специалисты считают, что если она действительно существует, то её можно обнаружить по оптическим вспышкам, возникающим при разрушении проходящего мимо неё небольшого небесного тела из облака Оорта — гипотетической сферической области Солнечной системы. Она служит источником долгопериодических комет, возраст которых старше 200 лет.

Если такое небесное тело подойдёт слишком близко к чёрной дыре, оно распадётся под действием её гравитации, а при нагреве материи возникнет вспышка. Однако этот сигнал довольно слабый, «увидеть» его могут далеко не все телескопы. Сейчас вся надежда исследователей — на Обсерваторию имени Веры Рубин, которая возводится в Чили. Запуск проекта намечен на 2022 год.

Девятая планета — это гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы, гравитационное притяжение которой может объяснить среднюю аномалию в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов. Так называют небесные тела, которые обращаются по орбите вокруг Солнца и у которых среднее расстояние до него больше, чем у Нептуна. Они образуют почти пустынный рассеянный диск в дальнем секторе Солнечной системы, пояс Койпера, состоящий из материалов, оставшихся после её формирования, и облако Оорта.

В 2019 году международная группа физиков предположила, что Девятая планета, или, как её ещё называют, Планета Х является первичной чёрной дырой размером с теннисный мяч или шар для боулинга. Впрочем, как писал NEWS.ru, есть и другие данные. Так, группа американских учёных, отнесла Планету Х к классу суперземель. Исследователи пришли к выводу, что она тяжелее Земли в 5-10 раз.