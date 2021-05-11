Астронавт NASA рассказал о трудностях изучения русского языка

https://static.news.ru/photo/6e25a570-0e74-11eb-9ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Изучение русского языка стало самым сложным элементом подготовки к полёту на Международную космическую станцию. В этом признался астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шейн Кимброу.

В ходе онлайн-конференции с участием американских учащихся, которая велась на сайте NASA, Кимброу рассказал, что лично для него самым тяжёлым элементом подготовки в полёту стало изучение русского языка. С ним согласился и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Тома Песке.

Мы все должны говорить по-русски, потому что мы летим на российском космическом корабле, — объяснил американский астронавт, совершивший в 2016 году полёт к МКС на корабле «Союз».

По словам Кимброу, изучение русского языка стало настоящим испытанием, однако к концу полёта он уже «уверенно изъяснялся» по-русски. Так же сложно, как уроки русского, астронавту далась, по его собственному признанию, только разлука с близкими.

Американские астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур, представитель ЕКА Тома Песке и специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ прибыли на МКС 24 апреля на пилотируемом корабле Crew Dragon. Также на станции находятся россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американец Марк Венде Хай.

Ранее в Роскосмосе признались, что лунную миссию пришлось отсрочить из-за санкций.