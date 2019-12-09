https://static.news.ru/photo/dbfa9ac6-19a4-11ea-83fb-fa163e074e61_660.jpg Корабль Cargo Dragon Фото: NASA/Global Look Press

Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX 8 декабря сблизился с Международной космической станцией, чтобы провести стыковку.

Корабль находится в 20 метрах от станции, — цитирует «Интерфакс» сообщение NASA.

Планируется, что в 13:00 по московскому времени дистанционная рука-манипулятор МКС захватит корабль. «Ловить» Cargo Dragon будет итальянец Лука Пармитано. После этого манипулятор по командам из Центра управления полётами NASA в Хьюстоне подведёт его к американскому сегменту станции — модулю Harmony.

Ранее NEWS.ru писал, что грузовой корабль Cargo Dragon, стартовавший 5 декабря с мыса Канаверал во Флориде, доставит на МКС 2,5 тонны грузов, а также «отель для роботов». Речь идёт о специальной платформе, которая будет смонтирована на внешней поверхности станции. Она предназначена для хранения роботизированных систем в период, когда они не используются экипажем. Кроме того, там будут установлены оборудованные масс-спектрометрами локаторы для обнаружения утечек газа.