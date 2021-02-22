Американский грузовик Cygnus пристыковался к МКС

https://static.news.ru/photo/54712a66-751a-11eb-a3a1-96000091f725_660.jpg Фото: International Space Station/twitter.com

Американский грузовой космический корабль Cygnus, нёсший 3,7 тонны грузов на борту, совершил успешную стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Как сообщает NASA, грузовик во время стыковки захватил рукой-манипулятором Candarm-2 японский астронавт Соити Ногути. Данные телеметрии во время процедуры контролировал представитель США Майкл Хопкинс.

Cygnus привёз на МКС еду, предметы первой необходимости, оборудование и материалы для научных работ. Грузовик пробудет на станции до мая. Во время возвращения на Землю при входе в атмосферу корабль должен избавиться от нескольких тонн мусора.

Ранее российский грузовой корабль «Прогресс МС-16» доставил на МКС питьевую воду, топливо и детали для герметизации брешей в модуле «Звезда». Отправка грузовика на ракете-носителе «Союз-2.1а» стала первым космическим пуском для России в 2021 году.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в госкорпорации внимательно следят за состоянием МКС, писал NEWS.ru. По словам Рогозина, от станции рано отказываться, несмотря на то что ряд её модулей устарели.