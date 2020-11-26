Рогозин считает, что МКС ещё рано списывать

https://static.news.ru/photo/4d3c65f4-3018-11eb-8cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Роскосмос следит за состоянием Международной космической станции (МКС) и считает, что от неё рано отказываться, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Некоторые модули МКС, конечно, значительно превысили установленный срок их службы — 15 лет, и мы ведём мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию ещё рано, — написал Рогозин в Facebook.

Рогозин напомнил, что на станции «Мир» тоже выводились из эксплуатации некоторые модули, но это не становилось поводом для выводов о старении всей станции.

Глава Роскосмоса видит у МКС большой потенциал для развития космического туризма и участия частных компаний. Рогозин также рассказал, что пока на Байконуре готовится модуль «Наука», который отправят на МКС весной 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Роскосмос удалил со своего сайта новость месячной давности, в которой было сказано о строительстве гандбольной арены на месте старейшего регбийного стадиона Москвы «Фили».

В сообщении говорилось, что Универсальный спортивный комплекс «Гандбол-Арена» на 8 тыс. зрителей общей площадью 70 тыс. кв. метров планируется построить в Филях на базе Спортивного культурно-патриотического центра (ООО «СКПЦ»), входящего в структуру Центра Хруничева.