Роскосмос удалил с сайта информацию о строительстве «Гандбол-Арены» в Филях

https://static.news.ru/photo/84777fd6-2efb-11eb-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госкорпорация Роскосмос удалила со своего сайта новость месячной давности, в которой было сказано о строительстве гандбольной арены на месте старейшего регбийного стадиона Москвы «Фили».

В сообщении говорилось, что Универсальный спортивный комплекс «Гандбол-Арена» на 8 тысяч зрителей общей площадью 70 тыс. кв. метров планируется построить в Филях на базе Спортивного культурно-патриотического центра (ООО «СКПЦ»), входящего в структуру Центра Хруничева.

Соответствующее соглашение о намерениях при участии Госкорпорации «Роскосмос» планируется подписать в ближайшее время. Решение о строительстве «Гандбол-Арены» принято в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 3 мая 2018 года № РД-П12-2633, а также решений, принятых по итогам совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозина (протокол от 6 марта 2017 г. № РД-П12-21пр), — отмечалось в сообщении.

Ранее председатель попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР), гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ФГР прорабатывае твопрос создания в Москве дворца гандбола международного уровня в Филях. По словам Рогозина, проект уже есть, основные решения приняты. 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром, где был презентован план нового спортивного комплекса. После этого, ведущие спортивные комментаторы высказались против сноса «Филей» и была создана петиция на имя главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В свою очередь, как сообщалось, с сотрудников завода ГКНПЦ имени М. В.Хруничева, который входит в госкорпорацию, в экстренном порядке собирают подписив поддержку сноса регбийного стадиона «Фили» в Москве и постройки на его месте гандбольного центра, писал NEWS.ru.