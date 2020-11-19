«У них власть, что хотят, то творят»: «Фили» проигрывает Роскосмосу

NEWS.ru уже рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена уничтожить регбийный стадион Москвы с гигантской историей. И вот, во вторник, 17 ноября, состоялось первое собрание по застройке стадиона регбийного клуба «Фили» гандбольным центром. В заседании принимали участие представители Роскосмоса, девелопера «Дело», глава управы района Филёвский парк Роман Мирошниченко с заместителем, четыре депутата Совета депутатов Филёвского района, а вот представителей клуба «Фили» не позвали. На этом можно было и закончить, но Роскосмос пошёл дальше, пригласив на встречу экс-тренера женской сборной России по гандболу, первого вице-президента Федерации гандбола России Евгения Трефилова, который выступил в поддержку строительства новой арены. Кроме того, по его словам, есть люди, готовые вложиться в новый проект. NEWS.ru рассказывает новые детали происходящего.

По планам, здание будет состоять из семи этажей. Надо признать, макет помещения выглядит очень даже симпатично.

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Правда, как сообщает на своей странице в Facebook Александр Бодриков, депутат в СД МО Филёвского парка, «конструктивный диалог пока, к сожалению, не вырисовывается» из-за абсолютно противоположных позиций. Девелопер и Роскосмос продолжают настаивать на необходимости постройки нового комплекса, в то время как депутаты выступили против, признав, что регбийное поле — это не только единственное в Москве по размерам тренировочное место, домашняя арена команды, без которой просто не будет регбийного будущего, но и часть истории и архитектурного ансамбля дворца культуры. Но пока, судя по всему, удача не на стороне клуба «Фили».

Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, было принято решение создать петицию на имя главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Уже подключились жители района, которые убеждены — новая «Гандбол-арена» создаст огромную нагрузку на сам район: на улично-дорожную сеть, транспортную обстановку, ухудшит качество городской среды, да и находиться она будет в 50–100 метрах от жилых домов, что явно ухудшит положение жителей во время проведения соревнований.

Бывший главный тренер женской сборной по гандболу Евгений Трефилов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал детали противостояния. По его словам, работа сейчас находится на стадии согласования.

Обсуждался вопрос по стадиону, который принадлежал регбийному клубу «Фили», которого сейчас по факту не существует. Я считаю необходимым обсудить это с местными жителями, чтобы они поняли, для чего всё это надо. А то ведётся разговор, что это коммерческое предприятие. Ничего там коммерческого не будет. Будет построен многоцелевой спорткомплекс, — сказал Трефилов.

По его словам, разговор не клеился с первых минут, тем не менее после криков всё-таки удалось полноценно приступить к переговорам.

Хочется с жителями поговорить, но диалог ведётся пока с депутатами. Кто-то из них был настроен агрессивно, кто-то — нормально. Вот один выступил с изречением, что он против постройки. Родной, давай тогда посмотрим на проблемы. Некоторые предъявляли: «Вот, вы не даёте детям абонементы на плавание», — это новое предприятие, которое отошло от завода Хруничева, государство его не поддерживает. На какие шиши всё это будет содержано, если вы сделали отдельное предприятие. Роскосмос избавляется от непрофильных предприятий, потому что тяжело тянуть, так все сейчас делают. А разговаривать просто: «Мы против». Ну хорошо, против, а дальше что? А дальше все замолкают. Я регби люблю в 10 раз больше, чем те депутаты, которые пришли: ЛДПР, «яблочники», «Единая Россия», которая тоже выступила против. Отличные словоохотливые депутаты, я согласен ещё раз с ними поговорить, искать середину. Не надо орать. Вот начали кричать, что нет парковочных мест. Так при строительстве предусмотрена парковка на 400 автомобильных мест — это достаточно прилично. Жизнь меняется. Так что в начале поорали, а потом перешли в рабочее русло. Я сразу сказал, что придут депутаты, которые горлом попытаются взять, — утверждает тренер.

Как сообщил Трефилов, во время встречи была затронута тема пятиэтажных зданий, которую также пытаются отстоять.

Неужели вы думаете, что Москва оставит этот кусок? «Мы будем отстаивать свои пятиэтажки», — кричали. Ну, ребят, побойтесь Бога. Потихоньку это уйдёт, всё передадут городу. Вот комплекс Горбунова уже передали, сделали там за этот счёт ремонт. Но на этой [регбийной] поляне ничего не ожидается. Вот, депутаты говорят, что собираются ветераны, поиграют иногда в воскресенье, грубо говоря, пивка попьют, дурака поваляют. Но это почти центр Москвы, давайте не забывать. Я попытался и это объяснить, — отметил он.

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Несмотря на сложность протекающего диалога, специалист признал, что разговор вполне рабочий. Он отметил, что прежде никогда не было, чтобы выделяемые деньги не относились к какому-либо заводу или городу. К тому же, не за горами чемпионат Европы по гандболу, который впервые пройдёт в Москве.

На сегодняшний день практически за пятьдесят лет моей работы в гандболе у нас не было такого стечения звёзд, чтобы кто-то согласился построить для гандбола. Раньше как было: ура, медали, но все расходились. Впервые появилась земля, инвестор, застройщик. Это частные деньги инвестора. Мы впервые берём чемпионат Европы по гандболу, очень хотели бы иметь такой центр. В ответ на это нам предложили турнир провести на волейбольной арене. А вы попробуйте прорваться туда, на арену ЦСКА — это деньги, деньги, деньги. Тогда депутаты начали пугать: «А когда проект этот окупится?». Я знаю одно: он никогда не окупится, он окупится здоровьем детей, которые будут в бассейне заниматься, ходить на секции — а это тяжело измерить рублём. У нас сегодня половина детей на улице у тех же родителей, которые в этом районе проживают. Никто не пытается регби смещать. Если захочет Федерация [регби России] перейти в это здание, найдётся место. Мы нацелены на сотрудничество, — добавил Трефилов.

Но всё-таки эта территория — памятник наследия. Однако по мнению Трефилова, рано или поздно от него всё равно избавятся.

Когда я увидел территорию, это пятно: есть два ряда скамеек, что называют трибунами, и больше ничего нет: ни раздевалок, ничего. Ну вот задаю вопрос: «А что вы хотите?», и слышу в ответ: «Стадион должен стоять как памятник». Как памятник он не будет стоять. Там здание 50–60-х годов постройки и бассейн, который сохраняется. Вот сейчас приведёте ребёнка на секцию в регби, где вы его переодевать будете? На трибуне. Ну, хорошо, а зимой? Негде! Раньше зимой заливался каток. Сейчас — нет. Тогда реально давайте посмотрим, для чего место простаивает? Спорткомплекс будет круглогодичный, — продолжил специалист.

Он ещё раз напомнил, что в комплексе будут и бассейн, и два больших зала, никто не собирается выгонять регби или строить магазины.

Просто надо найти точку соприкосновения. Решение было принято следующее: надо собраться с участием Федерации регби. Для района Фили, для детей этот спорткомплекс станет настоящей отдушиной. Вот на собрании говорили, что есть дом культуры Горбунова. Но это концертный зал, а здесь спортивное сооружение. Не хотите концерты проводить, давайте обратим внимание на многоцелевую постройку. В районе не так много сооружений, — заключил он.

Одна сторона услышана, уже неплохо, а как дела на стороне потерпевших? Президент РК «Фили» Сергей Чеченков в беседе с NEWS.ru признался, что лично на встрече не присутствовал, но уже прочитал некоторые сообщения по окончании заседания.

Удача не на нашей стороне. У них власть, что хотят, то и творят. Когда надо было защищать честь клуба, тогда они к нам приходили и просили выиграть, была хорошая детская школа, а сейчас мы как будто подаяние у СК «Фили» просим, я думаю, что они нас не знают и не хотят. Этим же комплексом сейчас завладел Роскосмос, который начал декларировать ручной мяч — его не было никогда. Регби врос корнями в этот стадион. Я понимаю, если бы Рогозин хотел вернуть хоккей на траве с мячом, футбол, лёгкую атлетику, штангу, волейбол. Несмотря на то что регби в 2014 году перестали финансировать, ребята продолжают играть. Очень много соревнований проводится на территории. Как можно на этом месте делать торгово-развлекательный центр? Почему гандболу не выбрать торгово-развлекательный центр на «Динамо», да вообще очень много мест, где можно его развивать. В Москве практически нет команд по гандболу, — сказал Чеченков.

Не обошёл он стороной и Евгения Трефилова.

Я очень уважаю Евгения Трефилова как тренера и сторонника спорта и хочу спросить: «Вот если бы его детище, где он занимается гандболом много-много лет, закрывают и на этом месте начинают строить регби. Сердце бы у него не оборвалось?» — задаётся вопросом он.

Оставлять это дело на такой ноте президент команды не намерен. В ближайшее время, по его словам, пройдёт встреча с ветеранами, вместе с которыми будет написано письмо на имя президента страны Владимира Путина.

Будем повторно обращаться к уважаемому президенту, потому что здесь традиции регби. На этом поле столько пота и крови пролито, как его можно убирать? Как можно уничтожать традиции за счёт гандбола? Трефилов не всё знает, они хотят построить огромный торгово-развлекательный спортивный центр. Где регби будет существовать? Сейчас поле ликвидируют, и вообще ничего не будет. Оно и так зимой уже не заливается довольно давно. Никто не хочет услышать тот зов. В следующем году 10 января «Филям» исполняется 54 года — это всегда был любимый вид спорта. Команда играла всегда хорошо, а сейчас проталкивают идею, убивают нас. Мы не стоим против гандбола, мы не хотим, чтобы наше поле трогали. В Москве можно по пальцам посчитать, где играют в регби. Роскосмос пусть добротные ракеты строит, что им обязательно надо бизнесом заниматься? «Фили» до сих пор самый именитый клуб, недавно отмечали 50 лет, как стали чемпионами СССР, никто из руководства Роскосмоса не пришёл на торжество. Удивительное отношение. Для меня это ужасно, конечно, — добавил он.

Да в целом спортивно-развлекательный комплекс — это действительно неплохо. Правда, вот для регби не будет там места, как ни крути.

У нас поле должно быть определённых размеров и стандартов. Что значит поле простаивает? У нас каждые выходные игры проходят. А Трефилов знает, что на поле нет электричества? Ребята проводят тренировки в темноте. Вот так вот. А где им ещё тренироваться? Пусть Роскосмос сделает реконструкцию стадиона, подтрибунное помещение, а так они ничего не делают, откуда всё появится? Это же собственность не регбистов. Для Трефилова надо было дополнительно народ собрать, чтобы показать наличие тренировок? Некрасиво он себя ведёт, острый на язык пусть на поле будет, когда девчонок своих тренирует. Не поступает так солидный мужик. На пепелище хотят что-то построить, — заключил Чеченков.

Что ж, кажется, борьба только начинается. Сообщество регбистов и жители района, как сказали выше, уже запустили петицию, чтобы старинную территорию оставили в покое. Но сработает ли? Честно говоря, верится с трудом. Не так это работает. Давно пора привыкнуть: у кого деньги — тот и прав.

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