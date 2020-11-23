Завод Хруничева срочно собирает подписи с сотрудников за снос «Филей»

С сотрудников завода ГКНПЦ имени М.В.Хруничева (ГКНПЦ), входит в госкорпорацию «Роскосмос», в экстренном порядке собирают подписи в поддержку сноса регбийного стадиона «Фили» в Москве, и постройки на его месте гандбольного центра.
Пока тут горожане защищают свой регбийный стадион, что делает Роскосмос? Затыкает уши и ничего не хочет слышать. Как сообщает источник на заводе Хруничева, они там в экстренном порядке собирают подписи в поддержку реконструкции стадиона, — написал в своём Twitter муниципальный депутат района Филёвский парк Денис Прокуронов.
Депутат приложил копию обращения к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, где сказано, что сотрудники завода «поддерживают идею реконструкции универсального спортивного комплекса».
Дмитрий Олегович, расскажите сотрудникам завода, что вы вообще-то регбийный стадион хотите уничтожить и просто хотите прикрытие, — написал депутат.
Российские спортивные комментаторы ранее выступили за сохранение регбийного стадиона «Фили», который намерены снести и построить на его месте гандбольную арену. NEWS.ru уже рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена на месте регбийного стадион Москвы с гигантской историей построить «Гандбол Арену». 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром.