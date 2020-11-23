Завод Хруничева срочно собирает подписи с сотрудников за снос «Филей»

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал расследование комиссии Джонатана Тэйлора по вопросам допинга и коррупции и выразил мнение, что российским биатлонистам не грозит полное отстранение от крупных международных соревнований.

Комиссия работает, но я уверен, что, во-первых, нет никаких оснований «закрыть» российский биатлон, не допустить наших спортсменов до соревнований, лишить флага и гимна. Во-вторых, сама комиссия решений не принимает. Все...