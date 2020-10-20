Роскосмосу мало космоса: оставит ли Рогозин регбийный стадион «Фили»

«О, спорт, ты — мир!» — фраза, ставшая классикой. Сразу вспоминается Олимпиада 1980 года, прекрасные стадионы, спокойствие, несмотря на международные скандалы, окутавшие Советский Союз. Но если борьба на спортивной внешней арене является делом обыденным, то территориальный раздел внутри выглядит совсем плачевно. В очередной раз грянул гром между гандбольным и регбийным сообществами. А третьим лицом, открывшим «противостояние», стал не кто иной, как генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Казалось бы, с чего бы президенту госкорпорации влезать в спортивный мир? Ему что, бесконечной вселенной мало? Мало! Из-за чего назрел конфликт и как его предотвратить — в материале NEWS.ru.

В августе 2014 года для кого-то неожиданно, а для кого-то вполне ожидаемо Дмитрий Рогозин стал председателем попечительского совета Федерации гандбола России (ФГР). Сам он этот вид спорта любит, часто тренируется на территории спортивного комплекса «Фили», который ранее принадлежал старейшему регбийному клубу Москвы. И между двумя видами спорта не было проблем ровно до 2017 года, когда в начале марта к Дмитрию Олеговичу обратилась гандбольная федерация с предложением рассмотреть возможность возведения спортивного комплекса с трибунами вместимостью не менее пяти тысяч зрителей в Филях.

А почему нет: расположение участка, по мнению федерации, является наиболее выгодным для строительства: соответствует всем международным требованиям, находится в шаговой доступности от метро и, конечно, новый комплекс прекрасно дополнит инфраструктуру спортивного центра. А уже в мае Рогозин попросил генерального директора комплекса представить свою точку зрения по этому вопросу, а также предложения по реализации проекта и участию в нём.

Тогда всё обошлось. Президент регбийного клуба «Фили» написал письмо на имя президента Владимира Путина, в котором попросил сохранить стадион для потомков. Был у нас такой период в истории, когда многие архитектурные памятники уничтожали, а затем вкладывали огромное количество финансовых средств на их восстановление. Стоило это того? Вот и ситуация с регбийным стадионом, скорее всего, была бы такой же. Он построен ещё в довоенный период (1930-е годы). Для президента команды и самих игроков было крайне важно отстоять территорию. Им удалось. Но на этом история, конечно, не закончилась.

Спорткомплекс «Фили» SPORTCOSMOS.RU

С 2019 года спорткомплекс «Фили» является прерогативой Роскосмоса. В госкорпорации создали спортивно-патриотический клуб, который носит одноимённое название. Ни у кого претензий по наименованию нет, главное — сохранность здания. Правда, регбийный клуб отныне к инфраструктуре отношения не имеет.

Теперь в структуру Роскосмоса входит ГКНПЦ имени Хруничева вместе со своим спортивным центром. Это множество объектов недвижимости: СК «Фили», ДВС «Фили», СК «Конструктор», СОК «Звезда», ДК имени Горбунова и бизнес-отель «Протон». По данным «Новой газеты», заведует всем этим богатством Геннадий Гавриленко, который не постеснялся в социальных сетях указать в числе родственников Нелли Серебрякову — мать Татьяны Рогозиной. Но мы не об этом, это просто к сведению.

В целом регбисты и гандболисты спокойно существовали вплоть до октября 2020 года. Однако, как оказалось, всё это время ФГР прорабатывала вопрос создания в Москве дворца гандбола международного уровня, о чём Рогозин сообщил по итогам отчётно-выборной конференции 16 октября.

Генеральный директор регбийного клуба «Фили» Иван Лыско выразил надежду, что это какая-то ошибка.

Я очень надеюсь, что речь всё-таки не про территорию спортивного комплекса «Фили» и регбийного поля, а про прилегающую территорию к заводу, где сейчас находится парковая зона. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай, поэтому мы уже обратились к Игорю Юрьевичу Артемьеву (председателю Высшего совета регби, руководителю Федеральной антимонопольной службы. — NEWS.ru) с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, — сказал Лыско корреспонденту NEWS.ru.

Совсем недавно, по словам гендиректора регбийного клуба «Фили», была похожая ситуация с полем стадиона «Конструктор», только в обратном ключе — хотели восстановить регбийное поле, но Федерация регби России не стала рассматривать возможность разрушения одного из самых современных бейсбольных стадионов, несмотря на то что он был построен на месте запущенного регбийного.

Никто из регбистов не выступает против постройки новой гандбольной арены, но только не на территории исторического спорткомплекса.

В конце концов, у нас огромный город, в черте и Новой Москве мест ещё предостаточно, необходимо только желание его найти. Но ладно, если бы ситуация с регбистами являлась единичным случаем. Для нас это не впервой — на стадионе московского «Торпедо» строят дома. Шесть полей закрыли, и на них возводят жилой комплекс, — заявлял в интервью NEWS.ru президент клуба Сергей Чеченков.

Причём самое забавное в этой ситуации — информация на официальной странице Роскосмоса. В сообщении указывается , что «Гандбол Арена» будет построена по двум адресам. Первый — улица Новозаводская, дом 27, строение 1 — территория относится к парковой зоне, где располагается неработающее (согласно сервису «Яндекс.Карты») НПО имени Хруничева и, как сообщил источник NEWS.ru, там сейчас отдел кадров завода. Второй — улица Большая Филёвская, дом 18А — это территория Дворца водного спорта «Фили», который расположен вплотную к регбийному полю. Сам спорткомплекс «Фили» и, соответственно, стадион зарегистрированы по адресу: улица Новозаводская, дом 27А, строение 1.

Ничего не кажется странным? Например, два одинаковых адреса, только в первом случае не хватает «А». То ли Роскосмос забыл указать лишнюю букву, то ли специально не внёс, чтобы не додумались те, кто переживает за сохранность не только истории Москвы, но и самого регби. Или же всё-таки в сообщении, размещённом на сайте, вся информация является достоверной?

Теперь давайте взглянем на карту: мы схематично покажем. Итак, улица Новозаводская, дом 27, строение 1. Во-первых, парковая зона, во-вторых — здание, принадлежащее заводу. Отдадут целый парк под строительство арены? Вряд ли возможно. А вот снести небольшое двухэтажное здание можно, конечно, но только построить вместо него комплекс на восемь тысяч человек не хватит места.

Второй адрес — улица Большая Филёвская, дом 18А. Дворец водного спорта «Фили», который, как писали выше, прилегает к стадиону клуба «Фили». Теоретически его можно реконструировать, но тогда там может не уместиться всё, о чём было заявлено.

Помимо спортивных сооружений, в него войдут офисные и административные помещения. Комплекс будет отвечать всем стандартам качества и безопасности для организации корпоративных массовых спортивных мероприятий и регулярной физкультурно-оздоровительной практики, — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отметим, что общая площадь спорткомплекса «Гандбол Арены» составит 70 тысяч квадратных метров.

Сносить СК «Фили» тоже нет смысла, так как к нему примыкает Институт современного искусства (улица Новозаводская, 27А), и там же рядом Музей истории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (улица Новозаводская, 18). Сносить музей? Нет. Институт? Тоже маловероятно. А вот стадион вместе с регбийным полем (улица Новозаводская, дом 27А, строение 1) — вполне.

Есть, конечно, последний вариант: снести институт, ДВС «Фили», радом с бассейном ещё спортивный комплекс «Звезда» (тоже Роскосмос), спорткомплекс «Фили», музей Хруничева, стадион, и тогда может хватить тех самых 70 тыс. квадратных метров.

Получить ответ от президента ФГР Сергея Шишкарёва на вопрос, по какому адресу всё-таки будет построена гандбольная арена, на момент выхода материала не удалось. В пресс-службе Федерации регби России ответили, что пока не могут дать никаких комментариев на этот счёт.

Планируется публичная презентация проекта, там и будут подробности, — cказали NEWS.ru.

Вот так. Шансы старейшего регбийного клуба лишиться стадиона велики. Если только за стол переговоров не сядут глава ФАС и глава Роскосмоса. Ведь «Фили» — это территория регби.