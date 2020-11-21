Спортивные комментаторы выступили против сноса регбийного стадиона «Фили»

https://static.news.ru/photo/02e5bdd2-2d5e-11eb-9146-fa163e074e61_660.jpg Фото: SPORTCOSMOS.RU

Российские спортивные комментаторы выступили за сохранение регбийного стадиона «Фили», который намерены снести и построить на его месте гандбольную арену.

По мнению комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева, «необходим закон, согласно которому любой снос и строительство в Москве может происходить только по решению местных жителей». Его коллега Игорь Кытманов отметил, что «Фили» — «это место знакомства с регби».

Это историческое место в старом районе Москвы. Снос стадиона ради чего угодно — строительства дворца спорта, дворца олигархов или дворца пионеров — это очередной удар по москвичам! Сохраните стадион, — написал Кытманов в Twitter.

Также против снова регбийного поля выступили Алексей Золин и Дмитрий Дерунец.

NEWS.ru уже рассказывал о том, что госкорпорация «Роскосмос» намерена уничтожить регбийный стадион Москвы с гигантской историей. А 17 ноября состоялось первое собрание по застройке стадиона «Фили» гандбольным центром, и NEWS.ru подробно писал о новых деталях происходящего.