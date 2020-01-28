https://static.news.ru/photo/43ec4338-420d-11ea-9ca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salome Zourabichvili/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала заставить Россию выплатить €10 миллионов за незаконную депортацию 1,5 тысячи грузинских граждан в 2006 году — в январе 2019-го ЕСПЧ обязал российские власти компенсировать моральный ущерб.

Я хотела бы повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам принять активное участие в принуждении России к немедленному исполнению судебного решения. <...> Двойной стандарт не только неприемлем, но и наносит ущерб организации и её принципам, — заявила Зурабишвили, выступая в ПАСЕ.

Грузия судится с Россией с 2007 года.

По информации РБК, европейские судьи указали не только на массовую депортацию грузин в 2006 году, но и подтвердили случаи незаконного лишения свободы, пыток и унижений. В российском Минюсте не стали спорить с решением ЕСПЧ, но заявили, что отсутствие дипломатических контактов между двумя странами «может повлиять на оперативность» его исполнения.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году доходы Грузии от туризма выросли вопреки запрету на прямые авиарейсы из России, откуда в страну приезжает большинство туристов.