Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала заставить Россию выплатить €10 миллионов за незаконную депортацию 1,5 тысячи грузинских граждан в 2006 году — в январе 2019-го ЕСПЧ обязал российские власти компенсировать моральный ущерб.
Я хотела бы повторить призыв наших властей к Совету Европы и его членам принять активное участие в принуждении России к немедленному исполнению судебного решения. <...> Двойной стандарт не только неприемлем, но и наносит ущерб организации и её принципам, — заявила Зурабишвили, выступая в ПАСЕ.
Грузия судится с Россией с 2007 года.
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Как писал NEWS.ru, в 2019 году доходы Грузии от туризма выросли вопреки запрету на прямые авиарейсы из России, откуда в страну приезжает большинство туристов.
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