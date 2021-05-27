«Жив, здоров»: адвоката пустили к Протасевичу

https://static.news.ru/photo/68ac1dca-bf15-11eb-b847-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Адвокат задержанного сооснователя оппозиционного белорусским властям канала Романа Протасевича Инесса Оленская смогла попасть к своему подзащитному. Об этом она рассказала журналистам РИА Новости.

Она рассказала , что мужчина не жаловался на состояние здоровья.

Я встретилась с Романом. Он жив, здоров, на состояние здоровья не жаловался, — сказала юрист.

В разговоре с РБК она отметила , что общалась с Протасевичем «столько, сколько было необходимо».

Информации о процессуальном статусе подзащитного и о дальнейших действиях защиты она раскрыть не смогла, так как дала подписку о неразглашении.

Накануне Степан Путило, автор и основатель NEXTA обратился к мировому сообществу за помощью после посадки в Минске лайнера Ryanair Романа Протасевича. 23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.