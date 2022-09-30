Жители Тбилиси потребовали от россиян уехать из Грузии В Тбилиси прошел митинг с требованием к россиянам покинуть Грузию

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В центре грузинской столицы прошел митинг с требованием к россиянам покинуть страну, пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-каналы. Жители Тбилиси с помощью громкоговорителей обратились к гражданам России и заявили, что им в Грузии не рады. В публикации отмечается, что в стране заметно возросла русофобия в связи с резким увеличением числа граждан РФ.

Русские, уезжайте из этой страны, вам не рады в Грузии. Ваше правительство — это не наша проблема, — кричали митингующие.

На опубликованных кадрах при этом слышно, что протестующие говорят на английском языке.

Финляндия последней из приграничных с Россией стран Евросоюза закрыла въезд для российских туристов. Ранее ввести ограничения для поездок граждан РФ договорились Польша, Литва, Латвия и Эстония. Они стали действовать с 19 сентября. Данные ограничения основаны на статье 6 (1) (е) Шенгенского кодекса о границах.

Она предусматривает, что для въезда граждан третьих стран необходимо, чтобы они не представляли угрозы госполитике, внутренней безопасности и здоровью населения или международным отношениям любой из стран-членов. В Финляндии посчитали, что СВО на Украине и объявленная в России мобилизация изменили ситуацию с безопасностью в Европе.