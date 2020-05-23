Жители Грузии с хлопушками и фейерверками отпраздновали отмену режима ЧП

https://static.news.ru/photo/c6cc79aa-9ce2-11ea-8a13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

В Грузии отметили отмену режима ЧП в стране. В ночь на 23 мая жители вышли на центральные улицы и поздравляли друг друга с концом самого длинного в истории страны комендантского часа, который длился 53 дня.

Как сообщает ТАСС, наиболее торжественно отмену ограничений встретили в Тбилиси. Там со всех сторон были слышны звуки хлопушек и раскаты фейерверков.

На Новый год нет такого шума. Всё происходящее в городе нас приятно удивило, — сообщил местный житель Тбилиси Торнике Ниникашвили.

Власти Грузии разрешили выходить на улицу людям старше 70 лет, однако по-прежнему действуют некоторые ограничения. В частности, граждане должны обязаны соблюдать социальную дистанцию. Действует запрет на массовые собрания численностью от 10 человек.

По последним данным, в Грузии выявлены 728 случаев заражения коронавирусом, скончались 12 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Грузии разработало план восстановления туристической отрасли, предполагающий открытие границ для иностранных туристов с 1 июля, заявил премьер-министр Георгий Гахария. По словам главы правительства, страна создаст «коридоры безопасности» на сухопутных границах и начнёт переговоры «с интересными с туристической точки зрения государствами».