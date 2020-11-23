Житель Белоруссии пытался обокрасть микроавтобус с ОМОНом

https://static.news.ru/photo/9fcb8c2c-2d80-11eb-ac04-fa163e074e61_660.jpg Фото: uvdbrest/facebook.com

Житель Бреста намеревался проникнуть в припаркованный микроавтобус, но внутри оказались сотрудники ОМОНа, которые сразу задержали злоумышленника.

Недавно освободившись из колонии, 43-летний мужчина «вновь принялся зарабатывать мелкими кражами».

Вечером, употребив «для храбрости» немного спиртного, он вышел «на дело». Прохаживаясь у припаркованных на улице машин, брестчанин стал проверять надёжность их замков, — говорится в сообщении пресс-службы УВД Брестской области.

Ему удалось проникнуть в один из автомобилей и похитить солнечные очки и FM-модулятор. После этого он увидел микроавтобус, который оказался незакрытым.

Подошёл, привычно дёрнул за ручку. Дверь открылась. Он шагнул в салон и увидел сотрудников ОМОНа. Микроавтобус был служебным автомобилем отряда милиции особого назначения. Мужчина не растерялся и сказал присутствующим, будто он ошибся автомобилем, — рассказали в УВД.

Тем не менее сотрудники продолжили наблюдать за мужчиной, поведение которого показалось им подозрительным.

Его поведение было не совсем обычным для простого прохожего. А когда он «случайно» заглянул в служебный автомобиль, сомнений не осталось: это автомобильный воришка. Мы его задержали, — поделился один из сотрудников ОМОНа.

Впоследствии на задержанном обнаружили похищенное имущество из одного из автомобилей, которое было возвращено хозяевам.

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