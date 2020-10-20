Жапаров официально назначил себя и.о. президента Киргизии

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о принятии президентских полномочий.
Об этом РИА Новости
5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.
Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, но он отказался, писал NEWS.ru.