Жапаров официально назначил себя и.о. президента Киргизии

https://static.news.ru/photo/47f5897c-12ef-11eb-87fa-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: gov.kg

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о принятии президентских полномочий.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Жапарова. Собеседник агентства заявил, что указ был подписан ещё 16 октября. И.о. президента также поручил всем руководителям государственных органов, включая правоохранительные и исполнительные органы местного самоуправления, обеспечить работу вверенных им ведомств в штатном режиме. Силовики должны будут усилить борьбу с криминалом и коррупцией, а правительство получило распоряжение принять меры по защите частной собственности и усилить борьбу с распространением коронавируса.

5 октября столицу Киргизии Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования на парламентских выборах. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер-министр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, но он отказался, писал NEWS.ru.