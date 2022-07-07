Зерно Шрёдингера: что будет с застрявшим в Турции российским судном? Анкара вновь оказалась между Москвой и Западом из-за «спорного» урожая

Фото: shutterstock.com

Украина попросила Турцию проверить еще три сухогруза под российским флагом, которые подозреваются в перевозке Россией зерна, сообщает Reuters. При этом судьба судна «Жибек жолы», арендованного российской стороной, до сих пор остается неизвестной. Турецкие власти никаких официальных заявлений не делали, но пообещали конфисковать груз, если он окажется «контрабандным». Пока идет расследование о принадлежности зерновых, Анкара оказалась меж двух огней. Правда, существует мнение, что Турция тянет время, чтобы понять, какое решение будет для нее выгоднее: арестовать сухогруз и удовлетворить запрос Киева и западного мира, или сохранить сбалансированную политику с Москвой. При этом в Турции уверены — Кремль «очень хорошо знаком с правилами игры».

Вопрос вывоза 20 млн тонн зерна из украинских портов и посредническая миссия Анкары в этом вопросе стали ключевой темой обсуждений за последние недели. Голодом кому бы то ни было это вряд ли грозит, однако возникшие противоречия стали еще одним предметом торгов между Москвой и Западом. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности помогать в «беспрепятственном морском транзите грузов». При этом позже шеф российской дипломатии Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение прохода судов с зерном из украинских портов возможно, только если Киев «решит проблему их разминирования», а Москва «давно сделала все от нее зависящее, чтобы решить продовольственную проблему, возникающую в мире».

Фото: shutterstock.com

После многочисленных переговоров к общему консенсусу прийти все-таки удалось, и 30 июня из порта Бердянска (в контролируемой Россией части Запорожской области) вышло первое судно с 7 тыс. тонн зерновых, которое, как отмечается, было отправлено с соблюдением всех международных стандартов. В турецкий морской порт Карасу сухогруз прибыл 1 июля, но там и застрял. Точной информации о том, в каком статусе оно сейчас там находится, пока нет. Впрочем, на этот счет существует несколько версий.

Чье зерно?

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что корабль был задержан после запроса Киева, по мнению которого все имеющееся в нем зерно якобы принадлежит Украине. Пока не было официальных заявлений, турецкие СМИ проявили особую осторожность и предположили, что цель подобных заявлений украинцев — заложить «политическую мину» в данный вопрос. При этом в турецкой таможне сообщили, что никаких действий в отношении сухогруза пока принято не было, «он продолжает стоять». Есть мнение, что корабль не вошел в порт из-за отсутствия необходимых разрешений, после чего Киев потребовал от Анкары задержать его. По другим данным, судно на настоящий момент свободно и стоит там лишь для того, чтобы переждать шторм. Это подтвердил и один из моряков, он подчеркнул, что «Жибек жолы», как и все остальные суда, стоит на якоре в ожидании «улучшения погодных условий».

В порту вообще никто сейчас не стоит, как бы порт вообще не работает. Рядом с «Жибек жолы» точно так же стоят суда, точно так же на якоре, — сообщил ТАСС член экипажа.

Такого мнения придерживается и Москва, которая официально заявила, что об аресте судна под российским флагом и «речи не идет».

По информации посольства России в Турции, судно в настоящее время находится на рейде порта Карасу и проходит стандартные процедуры, включая санитарный контроль. По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе либо отказе в заходе в порт, ни о каком задержании или аресте сухогруза речь не идет, — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев в ходе брифинга 6 июля.

В самой Турции о причинах задержки судно ничего определенного не говорят, но также и не связывают груз зерна с какими-либо политическими целями Анкары. Турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с NEWS.ru заявил, что возникшая ситуация является «естественным процессом», а власти республики действуют в соответствие с нормами международного права.

Задержание зерна связано запросом украинской стороны. Выходы всех кораблей тщательно расследуются. Если есть какая-то жалоба, то судно задерживается согласно международному морскому праву. Поэтому это нормальный процесс. Анкара не выбирает ни одну из сторон. Турецкие власти с первых дней придерживаются международных норм и признают территориальную целостность Украины. При этом они не присоединились к антироссийским санкциям. Но чем больше будут продолжаться военные действия на Украине, тем сложнее Турции будет удержать сбалансированную политику, — заявил Исмаил.

Эксперт подчеркнул, что дружеские отношения Турции и России очень важны. По его словам, это два крупных евразийских государства региона, которые должны иметь связи и вести такую политику, чтобы не было проблем. А проблемность вопросов негативно отражается и на соседних государствах.

Фото: shutterstock.com

Нахождение Анкары на перепутье не соответствует действительности, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Это неправильный вывод. Турция ставит на приоритетные позиции свои собственные национальные интересы и из этого исходит. Это прагматичный, неполитизированный, неидеологизированный подход. Полагаю, что при решении данной проблемы Анкара будет исходить из собственной пользы, оценивая в том числе негативные аспекты для себя и своей экономики, — сказал Коротченко.

А в национальные интересы Турции, по словам эксперта, входит поддержание добрососедских отношений с Россией, поскольку турецкая экономика — главный бенефициар западных санкций.

Ссориться с Москвой Анкаре не на руку, — заключил политолог.

Напряженность в отношениях с Россией Турции сейчас, очевидно, не нужна. Однако портить отношения с Западом перед предстоящими выборами Эрдогану тоже может оказаться чревато новыми проблемами. Пока непонятно, как турецкий лидер будет выходить из этого испытания, ведь ему важно не только не потерять те геополитические дивиденды, которые уже были приобретены, но и извлечь для себя еще большую пользу.

Новый игрок

Помимо вопроса российско-турецких отношений, в этой истории появился еще один герой — дружественный России Казахстан. Судно «Жибек жолы» — казахстанское и принадлежит «Казахстанским железным дорогам». Только вот с прошлого года оно застраховано российской компанией «Грин-лайн». Узнав о возникших противоречиях, Нур-Султан заявил о возможности расторжения договора аренды.

Позиция казахстанской стороны — мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. Если он [арендатор] занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут, и это судно будет отозвано, — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев.

Похоже, Нурсултан не хочет портить отношения с Киевом и ввязываться в украинскую историю. Впрочем, о неустойчивости своей позиции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал понять еще в ходе международного экономического форума в Питере после того, как назвал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» и усомнился в вероятности признания их независимости. Все-таки ситуация на Украине и западный бойкот против России напрягает соседей России, которые боятся экономического кризиса.

Судьба сухогруза обещают решить уже на этой неделе в ходе специального совещания следователей. В случае, если зерновые будут конфискованы, турецкие власти выставят их на продажу на мировых рынках «от имени Украины».