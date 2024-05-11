Землетрясение произошло в Азербайджане Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Талышских горах на юге Азербайджана

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Землетрясение произошло в Лянкяранском районе на юге Азербайджана, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук республики. По данным специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,2. Они зафиксированы в Талышских горах в 17:23 по местному времени. Жители ближайших населенных пунктов ощутили сейсмособытие.

По информации ведомства, магнитуда в эпицентре землетрясения составила 6,0. В прилегающих районах показатель не превышал 5,0. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18 километров. Землетрясение продолжалось около 10 секунд, однако специалисты предупредили о сохраняющейся угрозе афтершоков.

Утром 10 мая сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло в городе Ессентуки. По словам главы курорта Владимира Крутникова, разрушений не зафиксировано.

До этого специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили о трех неощутимых подземных толчках, зафиксированных в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в диспетчерские службы муниципальных районов от жителей Камчатки не поступали.