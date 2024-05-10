Землетрясение зафиксировали в российском городе-курорте В Ессентуках зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 балла

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Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в городе Ессентуки, сообщил глава курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале. По его словам, разрушений не зафиксировано.

Жители Ессентуков почувствовали землетрясение ночью. В 03:49 по московскому времени был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр землетрясения находится в Ставропольском крае. Магнитуда составила 3,4 балла на глубине 5 км, — написал Крутников.

По его словам, все службы города работают в обычном режиме.

Ранее специалисты Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили о трех неощутимых подземных толчках, зафиксированных в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, звонки в диспетчерские службы муниципальных районов от жителей Камчатки не поступали.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 115 км от города Северо-Курильска в Сахалинской области. Сообщений от местных жителей по поводу ощутимости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли.