https://static.news.ru/photo/8253f0ec-5006-11ea-b35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился.

В моей ментальности, в моей личной культуре и в моём мозге я окончил войну. Это наша территория, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира — в том числе и у тех сил, от которых зависит мир на востоке Украины. Также Зеленский отметил, что собирается закончить войну в Донбассе, руководствуясь принципами международного права.

Как передавал NEWS.ru, президент Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал создание фонда восстановления Донбасса. Также на Украине планируют создать профильное министерство по этим вопросам. Власти страны намерены реализовать эти инициативы как можно скорее.