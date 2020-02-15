Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции после украинского ланча в Мюнхене заявил, что лично для него конфликт в Донбассе закончился.

В моей ментальности, в моей личной культуре и в моём мозге я окончил войну. Это наша территория, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы подобная ментальность была у всего мира — в том числе и у тех сил, от которых зависит мир на востоке Украины. Также Зеленский отметил, что собирается закончить войну в Донбассе, руководствуясь принципами международного права.

Как передавал NEWS.ru, президент Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности анонсировал создание фонда восстановления Донбасса. Также на Украине планируют создать профильное министерство по этим вопросам. Власти страны намерены реализовать эти инициативы как можно скорее.

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