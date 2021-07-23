Зеленский утвердил меры по интеграции в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора». Указ Зеленского опубликован на официальном сайте президента в пятницу.
Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», — говорится в документе.
Согласно указу, правительству поручено проанализировать состояние выполнения национальных программ под эгидой комиссии Украина - НАТО и по итогам повысить эффективность их реализации.
Министерству обороны Украины поручено изучить вопрос «формирования национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО» для скорейшего вступления страны в Альянс. Также ведомство в кратчайшие сроки должно назначить представителя миссии Украины при НАТО.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Верещук назвала сближение Украины и НАТО компенсацией за запуск «Северного потока — 2».