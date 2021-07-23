Зеленский утвердил меры по интеграции в НАТО

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Россия увеличит число рейсов с Белоруссией со следующего месяца. Теперь по маршруту Москва — Минск их количество достигнет 20 в неделю. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Белоруссию по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в...