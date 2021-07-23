В Киеве назвали вариант компенсации за запуск «Северного потока — 2»

Определённой компенсацией за запуск газопровода «Северный поток — 2» может стать сближение Украины с НАТО. Об этом в эфире канала Obozrevatel заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук.

По словам Верещук, она получила сообщение от Украинского альянса в Швеции о том, что в парламенте страны в настоящее время рассматривается вариант отказа от нейтрального статуса и вступления в НАТО вместе с Украиной. Депутат считает, что подобное решение может поддержать ряд европейских политиков на фоне запуска российского газопровода. Верещук предполагает, что Украина может получить план действий по членству в Альянсе — и такое развитие событий станет «большой победой».

Кроме того, депутат сообщила, что Киев и Вашингтон готовят двустороннее соглашение, не приведя при этом его подробностей.

Это точно ещё не членство, потому что должны проголосовать все без исключения страны-члены, что на данном этапе невозможно, потому что это политическое решение, — сказала Ирина Верещук.

Ранее США и ФРГ разработали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом.