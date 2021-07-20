Украину лишают транзита газа: на что намекает соглашение США и Германии

США и Германия в шаге от достижения соглашения по «Северному потоку — 2». Официальное решение, по данным американских СМИ, должно быть принято уже в ближайшие дни. Скорее всего, оно сделает постоянной временную отмену санкций против компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за проект. Но Вашингтон, пойдя навстречу Берлину, добивается ответных уступок, в частности, инвестиций в энергетику Украины. Утечки из переговорных комнат позволяют предположить, что США и Германия близки к отказу от поддержки транзита газа через украинскую территорию.
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Она выглядит хорошо, — прокомментировал сделку источник Reuters. — Мы ожидаем достижения соглашения в ближайшие дни.
Оптимистичные сигналы стали поступать из Вашингтона по итогам визита в американскую столицу канцлера Германии Ангелы Меркель, прошедшего 14–15 июля. Хотя президент США Джо Байден публично не согласился с позицией немецкой гостьи по поводу «Северного потока — 2», он назвал бессмысленными санкции против европейских участников проекта. Вместо наказания американских союзников глава Белого дома предложил больше вкладываться в энергетический сектор Украины. Это было равносильно молчаливому признанию того факта, что Соединённые Штаты не способны остановить строительство почти завершённого газопровода.
Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергетику как оружие, чтобы запугивать или принуждать своих соседей, — подчеркнул вместо этого Байден.
При этом Меркель заверила журналистов, что Германия будет добиваться сохранения транзита российского газа через Украину различными инструментами, в том числе и санкциями.
Для нас Украина есть и останется транзитной страной даже после завершения «Северного потока — 2», — отметила канцлер незадолго до визита в Вашингтон. — Есть серьёзная озабоченность по этому поводу со стороны Украины, и мы воспринимаем её серьёзно.
Однако источники в переговорных командах США и Германии ничего не говорят о сохранении транзита российского газа через Украину. Если в итоговом соглашении действительно не будет идти речь о каких-либо серьёзных инструментах давления на Россию в этом вопросе, то это будет означать отказ западных партнёров Киева от нереалистичной цели сохранения транзита в пользу компенсации потерь.
Транзит газа через украинскую территорию станет невыгоден России после начала работы «Северного потока — 2». Так, согласно действующему до 2024 года контракту, через Украину поставляется в Европу 40 млрд кубометров российского газа, тогда как пропускная способность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд. Призывы Киева сохранить санкции против строителей газопровода не увенчались успехом. По утверждению Nord Stream 2 AG, работы по укладке трубопровода должны завершиться в конце августа, а первые поставки начнутся уже в этом году.
К компенсации потери транзита тоже существуют вопросы. США уже ставили условием оказания военной помощи Украине на сумму в $125 млрд достижение прогресса в борьбе с коррупцией и военные реформы. Не исключено, что к инвестициям в энергетический сектор российского соседа тоже будут приписаны условия, учитывая коррумпированность этой сферы.
Тем временем Киев сопротивляется усилиям Запада по вмешательству во внутреннюю повестку страны.