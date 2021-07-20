Украину лишают транзита газа: на что намекает соглашение США и Германии

США и Германия в шаге от достижения соглашения по «Северному потоку — 2». Официальное решение, по данным американских СМИ, должно быть принято уже в ближайшие дни. Скорее всего, оно сделает постоянной временную отмену санкций против компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за проект. Но Вашингтон, пойдя навстречу Берлину, добивается ответных уступок, в частности, инвестиций в энергетику Украины. Утечки из переговорных комнат позволяют предположить, что США и Германия близки к отказу от поддержки транзита газа через украинскую территорию.

По данным источников Reuters в Белом доме, переговорные команды США и Германии могут объявить о достижении соглашения уже в ближайшие дни. Сделка должна включать в себя обязательства обеих сторон увеличить инвестиции в энергетический сектор и Украины и спонсировать её переход на возобновляемые источники энергии, чтобы компенсировать потери от транзита российского газа.

Она выглядит хорошо, — прокомментировал сделку источник Reuters. — Мы ожидаем достижения соглашения в ближайшие дни.

Оптимистичные сигналы стали поступать из Вашингтона по итогам визита в американскую столицу канцлера Германии Ангелы Меркель, прошедшего 14–15 июля. Хотя президент США Джо Байден публично не согласился с позицией немецкой гостьи по поводу «Северного потока — 2», он назвал бессмысленными санкции против европейских участников проекта. Вместо наказания американских союзников глава Белого дома предложил больше вкладываться в энергетический сектор Украины. Это было равносильно молчаливому признанию того факта, что Соединённые Штаты не способны остановить строительство почти завершённого газопровода.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергетику как оружие, чтобы запугивать или принуждать своих соседей, — подчеркнул вместо этого Байден.

При этом Меркель заверила журналистов, что Германия будет добиваться сохранения транзита российского газа через Украину различными инструментами, в том числе и санкциями.

Для нас Украина есть и останется транзитной страной даже после завершения «Северного потока — 2», — отметила канцлер незадолго до визита в Вашингтон. — Есть серьёзная озабоченность по этому поводу со стороны Украины, и мы воспринимаем её серьёзно.

Однако источники в переговорных командах США и Германии ничего не говорят о сохранении транзита российского газа через Украину. Если в итоговом соглашении действительно не будет идти речь о каких-либо серьёзных инструментах давления на Россию в этом вопросе, то это будет означать отказ западных партнёров Киева от нереалистичной цели сохранения транзита в пользу компенсации потерь.

Транзит газа через украинскую территорию станет невыгоден России после начала работы «Северного потока — 2». Так, согласно действующему до 2024 года контракту, через Украину поставляется в Европу 40 млрд кубометров российского газа, тогда как пропускная способность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд. Призывы Киева сохранить санкции против строителей газопровода не увенчались успехом. По утверждению Nord Stream 2 AG, работы по укладке трубопровода должны завершиться в конце августа, а первые поставки начнутся уже в этом году.

К компенсации потери транзита тоже существуют вопросы. США уже ставили условием оказания военной помощи Украине на сумму в $125 млрд достижение прогресса в борьбе с коррупцией и военные реформы. Не исключено, что к инвестициям в энергетический сектор российского соседа тоже будут приписаны условия, учитывая коррумпированность этой сферы.