Дело — труба: какое будущее ждёт украинскую ГТС без российского газа

Вашингтон призвал Украину «помолчать» из-за сделки по «Северному потоку-2». Последней явно это не нравится, однако выбора у неё нет. США и Германия вот-вот объявят о соглашении по газопроводу и, по данным СМИ, оно предполагает выплату Украине некой «компенсации». Речь, в частности, идёт об инвестициях в зелёную энергетику страны. При этом до 2024 года при содействии западных стран Киев продолжит получать миллиарды долларов в виде ежегодных транзитных сборов от России. А вот что будет после — большой вопрос.
Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку-2»,
Помимо этого США попросили Украину не обсуждать планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена оспорил это сообщение, отметив, что ситуация более сложная. Впрочем, подробности раскрывать он не стал. Между тем в Киеве всё ещё верят, что США могут остановить проект с помощью санкций. Об этом сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». СМИ стали известны подробности проекта этого соглашения.
Запрос на транзит
Так Берлин в рамках соглашения возьмёт на себя обязательство способствовать продлению договорённостей о транзите российского газа через Украину, которые истекают через три года, не менее чем на десять лет. Напомним, согласно транзитному контракту между коммерческими компаниями — Газпромом и украинским оператором ГТС — Россия обязуется транспортировать через Украину 40 млрд кубометров газа. Но только до 2024 года. Что будет по истечении этого срока?
После 2024 года поставки через Украину могут снизиться до 10-15 млрд кубометров, так как это удобно по логистическим соображениям, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман. Сохранение более высоких объёмов может быть продиктовано разве что давлением со стороны Германии и США, считает он.
Нельзя сказать, что Украину «кинули». Во-первых, Германия должна будет способствовать сохранению транзита газа через Украину после 2024 года. Во-вторых, тот факт, что интересы Украины вообще учитываются, сам по себе выглядит удивительным. Транзитный маршрут через Украину по экономическим причинам проигрывает «Северному потоку-2». Должен ли покупатель в капиталистической модели экономики выплачивать какие-то компенсации более дорогой службе доставки, если он воспользовался услугами более дешёвой? Или он обязан заставить продавца использовать обе службы доставки и за свой счёт компенсировать разницу в цене? Ответы на эти вопросы как раз искали Германия и США.
Заставить Газпром подписать новый контракт с оператором украинской ГТС никто не сможет, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Никаких обязательств относительно транзита газа через Украину у России после 2024 года нет. А то, что Германия обязуется «способствовать» переговорам о дальнейшем транзите ещё не значит, что кто-то что-то подпишет, замечает он.
Устроят какую-нибудь конференцию или трёхстороннюю встречу «Россия-Украина-ЕС». Способствовали переговорам? Способствовали. Ну не получилось. Это же всё-таки коммерческие компании: хотят — подписывают соглашения, хотят — нет, — рассуждает Юшков.
В любом случае до 2024 года Украина будет стабильно получать от России по $1,2 млрд в год, а может и больше, если Газпром продолжит наращивать экспорт газа в Европу. По истечению этого срока у Украины есть возможность сохранить статус транзитёра за счёт прокачки голубого топлива в Молдавию и Румынию. Однако это будет уже не 40 млрд кубометров, а порядка 10 млрд.
Если европейцы так уж желают обеспечить загрузку украинской ГТС, пожалуйста, пусть потребляют больше газа и, соответственно, покупают его больше у России. В этом случае Газпрому не хватит остальных газопроводов, и весь дополнительный объём газа пойдёт уже через Украину. На самом деле это зависит не только от России.
Все эти вопросы будут решаться ближе к окончанию срока действия нынешнего контракта, продолжает Юшков. Сейчас никаких обременений, ограничений и обязанностей на Россию никто не накладывает. Тема компенсации Украине со стороны США возникла только лишь для того, чтобы политизировать проект. Всё просто: имеется контракт — Украина получает деньги за транзит. Нет контракта — России и платить не за что.
О какой компенсации вообще можно говорить? Мы же не требуем компенсацию от Польши и Литвы за строительство СПГ-терминалов и сокращение закупок российского газа. Не требуем её и от Европы, которая собирается вообще отказаться от углеводородов, — возмущается Юшков.
Зелёные инвестиции
Очевидно, понимают это и в Вашингтоне, и в Берлине, однако им нужно «сохранить лицо», вот и обещают Украине новые инвестиции. По информации журнала The Wall Street Journal, Германия и США инвестируют $100 млн (по $50 от каждой страны) в украинскую инфраструктуру зелёных технологий, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и связанные с ними отрасли. А по данным агентства Bloomberg, речь идёт об инвестициях в так называемый «зелёный фонд» в размере до $1 млрд. Причём Германия обязуется внести в этот фонд первоначальные $175 млн. Кроме того, ФРГ назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной, и направит на эти цели $70 млн.
Речь о зелёной энергетике зашла неспроста. Последние годы Украина переживала настоящий инвестиционный бум в секторе возобновляемой энергии. Общий объём прямых инвестиций в ВИЭ с момента введения в стране зелёного тарифа в 2008 году составил порядка $12 млрд. Только в 2019 году было инвестировано $3,4 млрд. Дело в том, что изначально электричество, полученное из ВИЭ было выгодно производить: государство выкупало его по ценам, превышающим стоимость более дешёвой электроэнергии. Однако со временем зелёная энергетика превратилась в тяжкое бремя для государства. Полтора года назад Министерство энергетики Украины признало: из-за большого количества реализованных и планируемых объектов ВИЭ государство больше не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.
Размер «зелёного» тарифа был снижен, инвесторы добровольно согласились на сокращение собственных доходов, однако долги перед поставщиками зелёной энергетики полностью так и не были выплачены, при этом за текущие поставки задолженность тоже растёт. Очевидно, на фоне кризиса на рынке возобновляемой энергетики любые инвестиции в этот сектор могут закончится для инвесторов потерей денег.
В условиях, когда Украина отказывается от российского газа, в условиях неэффективности теплоэнергетики — когда вместо того, чтобы покупать донбасский уголь они покупают дорогой импортный — зелёная энергетика становится драйвером развития всей украинской энергетики. Хотя стоит признать, что она имеет стохастический характер — она непостоянна и требует соответствующих систем резервирования и аккумулирования, которые на Украине недостаточно развиты. Крупных водохранилищ с серьёзными полезными объёмами для перераспределения стока в стране нет, гидроаккумулирующих электростанций или других систем накопления там тоже нет.
С точки зрения окупаемости инвестиций риски очень большие, говорит профессор СПбПУ Виктор Елистратов. По мнению Сергея Кауфмана, украинская зелёная энергетика вряд ли в обозримом будущем сможет сравниться по прибыльности с доходами от транзита российского газа. Не верит в это и Игорь Юшков, указывая, что никто не собирается давать Украине «живые» деньги.
Говорится только о возможности создания некого зелёного фонда. Может туда пойдут какие-то инвестиции, а может быть и не пойдут, а может придут, но через десять лет. Всё это довольно общие фразы, чтобы показать, что Украину не бросили, — объясняет эксперт.
Скорее, речь идёт о фонде, который будет выдавать целевые кредиты, но опять же — деньги в этом случае придётся возвращать. Тут уж как говорится: хотите берите — хотите нет. И далеко не факт, что такие кредитные средства нужны самой Украине, считают эксперты.