Дело — труба: какое будущее ждёт украинскую ГТС без российского газа

Вашингтон призвал Украину «помолчать» из-за сделки по «Северному потоку-2». Последней явно это не нравится, однако выбора у неё нет. США и Германия вот-вот объявят о соглашении по газопроводу и, по данным СМИ, оно предполагает выплату Украине некой «компенсации». Речь, в частности, идёт об инвестициях в зелёную энергетику страны. При этом до 2024 года при содействии западных стран Киев продолжит получать миллиарды долларов в виде ежегодных транзитных сборов от России. А вот что будет после — большой вопрос.

Lidia Veles/NEWS.ru

Администрация президента США призвала Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по «Северному потоку-2», сообщает Politico. По данным издания, американские власти заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

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Помимо этого США попросили Украину не обсуждать планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник из администрации Джо Байдена оспорил это сообщение, отметив, что ситуация более сложная. Впрочем, подробности раскрывать он не стал. Между тем в Киеве всё ещё верят, что США могут остановить проект с помощью санкций. Об этом сообщил источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». СМИ стали известны подробности проекта этого соглашения.

Запрос на транзит

Так Берлин в рамках соглашения возьмёт на себя обязательство способствовать продлению договорённостей о транзите российского газа через Украину, которые истекают через три года, не менее чем на десять лет. Напомним, согласно транзитному контракту между коммерческими компаниями — Газпромом и украинским оператором ГТС — Россия обязуется транспортировать через Украину 40 млрд кубометров газа. Но только до 2024 года. Что будет по истечении этого срока?

Стрингер/РИА Новости

После 2024 года поставки через Украину могут снизиться до 10-15 млрд кубометров, так как это удобно по логистическим соображениям, говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман. Сохранение более высоких объёмов может быть продиктовано разве что давлением со стороны Германии и США, считает он.

Нельзя сказать, что Украину «кинули». Во-первых, Германия должна будет способствовать сохранению транзита газа через Украину после 2024 года. Во-вторых, тот факт, что интересы Украины вообще учитываются, сам по себе выглядит удивительным. Транзитный маршрут через Украину по экономическим причинам проигрывает «Северному потоку-2». Должен ли покупатель в капиталистической модели экономики выплачивать какие-то компенсации более дорогой службе доставки, если он воспользовался услугами более дешёвой? Или он обязан заставить продавца использовать обе службы доставки и за свой счёт компенсировать разницу в цене? Ответы на эти вопросы как раз искали Германия и США. Сергей Кауфман Аналитик ГК «ФИНАМ» Аналитик ГК «ФИНАМ»

Заставить Газпром подписать новый контракт с оператором украинской ГТС никто не сможет, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Никаких обязательств относительно транзита газа через Украину у России после 2024 года нет. А то, что Германия обязуется «способствовать» переговорам о дальнейшем транзите ещё не значит, что кто-то что-то подпишет, замечает он.

Устроят какую-нибудь конференцию или трёхстороннюю встречу «Россия-Украина-ЕС». Способствовали переговорам? Способствовали. Ну не получилось. Это же всё-таки коммерческие компании: хотят — подписывают соглашения, хотят — нет, — рассуждает Юшков.

В любом случае до 2024 года Украина будет стабильно получать от России по $1,2 млрд в год, а может и больше, если Газпром продолжит наращивать экспорт газа в Европу. По истечению этого срока у Украины есть возможность сохранить статус транзитёра за счёт прокачки голубого топлива в Молдавию и Румынию. Однако это будет уже не 40 млрд кубометров, а порядка 10 млрд.

Если европейцы так уж желают обеспечить загрузку украинской ГТС, пожалуйста, пусть потребляют больше газа и, соответственно, покупают его больше у России. В этом случае Газпрому не хватит остальных газопроводов, и весь дополнительный объём газа пойдёт уже через Украину. На самом деле это зависит не только от России. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Все эти вопросы будут решаться ближе к окончанию срока действия нынешнего контракта, продолжает Юшков. Сейчас никаких обременений, ограничений и обязанностей на Россию никто не накладывает. Тема компенсации Украине со стороны США возникла только лишь для того, чтобы политизировать проект. Всё просто: имеется контракт — Украина получает деньги за транзит. Нет контракта — России и платить не за что.

О какой компенсации вообще можно говорить? Мы же не требуем компенсацию от Польши и Литвы за строительство СПГ-терминалов и сокращение закупок российского газа. Не требуем её и от Европы, которая собирается вообще отказаться от углеводородов, — возмущается Юшков.

Зелёные инвестиции

Очевидно, понимают это и в Вашингтоне, и в Берлине, однако им нужно «сохранить лицо», вот и обещают Украине новые инвестиции. По информации журнала The Wall Street Journal, Германия и США инвестируют $100 млн (по $50 от каждой страны) в украинскую инфраструктуру зелёных технологий, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и связанные с ними отрасли. А по данным агентства Bloomberg, речь идёт об инвестициях в так называемый «зелёный фонд» в размере до $1 млрд. Причём Германия обязуется внести в этот фонд первоначальные $175 млн. Кроме того, ФРГ назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной, и направит на эти цели $70 млн.

Речь о зелёной энергетике зашла неспроста. Последние годы Украина переживала настоящий инвестиционный бум в секторе возобновляемой энергии. Общий объём прямых инвестиций в ВИЭ с момента введения в стране зелёного тарифа в 2008 году составил порядка $12 млрд. Только в 2019 году было инвестировано $3,4 млрд. Дело в том, что изначально электричество, полученное из ВИЭ было выгодно производить: государство выкупало его по ценам, превышающим стоимость более дешёвой электроэнергии. Однако со временем зелёная энергетика превратилась в тяжкое бремя для государства. Полтора года назад Министерство энергетики Украины признало: из-за большого количества реализованных и планируемых объектов ВИЭ государство больше не в состоянии выполнять взятые на себя обязательства.

Patrick Pleul/ZB/GLOBAL LOOK PRESS

Размер «зелёного» тарифа был снижен, инвесторы добровольно согласились на сокращение собственных доходов, однако долги перед поставщиками зелёной энергетики полностью так и не были выплачены, при этом за текущие поставки задолженность тоже растёт. Очевидно, на фоне кризиса на рынке возобновляемой энергетики любые инвестиции в этот сектор могут закончится для инвесторов потерей денег.

В условиях, когда Украина отказывается от российского газа, в условиях неэффективности теплоэнергетики — когда вместо того, чтобы покупать донбасский уголь они покупают дорогой импортный — зелёная энергетика становится драйвером развития всей украинской энергетики. Хотя стоит признать, что она имеет стохастический характер — она непостоянна и требует соответствующих систем резервирования и аккумулирования, которые на Украине недостаточно развиты. Крупных водохранилищ с серьёзными полезными объёмами для перераспределения стока в стране нет, гидроаккумулирующих электростанций или других систем накопления там тоже нет. Виктор Елистратов директор Научно-образовательного центра «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» СПбПУ директор Научно-образовательного центра «Возобновляемые виды энергии и установки на их основе» СПбПУ

С точки зрения окупаемости инвестиций риски очень большие, говорит профессор СПбПУ Виктор Елистратов. По мнению Сергея Кауфмана, украинская зелёная энергетика вряд ли в обозримом будущем сможет сравниться по прибыльности с доходами от транзита российского газа. Не верит в это и Игорь Юшков, указывая, что никто не собирается давать Украине «живые» деньги.

Говорится только о возможности создания некого зелёного фонда. Может туда пойдут какие-то инвестиции, а может быть и не пойдут, а может придут, но через десять лет. Всё это довольно общие фразы, чтобы показать, что Украину не бросили, — объясняет эксперт.

Скорее, речь идёт о фонде, который будет выдавать целевые кредиты, но опять же — деньги в этом случае придётся возвращать. Тут уж как говорится: хотите берите — хотите нет. И далеко не факт, что такие кредитные средства нужны самой Украине, считают эксперты.