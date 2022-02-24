Зеленский сравнил военную операцию России с действиями фашистской Германии

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение к украинцам, в котором сравнил российскую «спецоперацию в Донбассе» с действиями нацистской Германии в 1941 году. Зеленский также призвал россиян выйти на митинги против войны с Украиной.

Россия подло напало рано утром на наше государство. Так же, как это сделала фашистская Германия во времена Второй мировой, — заявил президент Украины.

Ранее президент Украины обратился к россиянам с речью, в которой заявил, что россияне и украинцы «разные», но это не повод быть врагами. Он заявил, что обращается к ним не как президент, а как «гражданин Украины», и предупредил о возможности «предстоящей большой войны» на Европейском континенте. Он добавил, что пытался связаться по поводу военной операции с президентом России Владимиром Путиным, «но в ответ — тишина, хотя тишина должна быть в Донбассе».

Зеленский добавил, что Украина не хочет войны и готова к переговорам. Страна находится вне любых оборонных альянсов, но в случае нападения будет защищаться. При этом большую часть заявления глава Украины произнёс на русском языке.