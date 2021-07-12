Зеленский призвал страны Запада закрыть воздушное пространство

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть своё воздушное пространство и ввести «немедленные санкции» против России. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter. Зеленский также потребовал предоставить оборонную и финансовую поддержку Киеву.

Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру, — написал он.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бои идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.

Депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Жителям страны рекомендовали не паниковать и оставаться дома.