18+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Зеленский призвал страны Запада закрыть воздушное пространство

10:09, 24 февраля 2022
Зеленский призвал страны Запада закрыть воздушное пространство Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть своё воздушное пространство и ввести «немедленные санкции» против России. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter. Зеленский также потребовал предоставить оборонную и финансовую поддержку Киеву.

Немедленные санкции, оборонная и финподдержка! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру,написал он.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бои идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.

Депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Жителям страны рекомендовали не паниковать и оставаться дома.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео