https://static.news.ru/photo/6d1ef892-4e90-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский встретился с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой Фото: president.gov.ua

Украинский президент Владимир Зеленский предложил построить в Херсонской области образцовую приграничную зону, чтобы направляющиеся на Украину крымчане «чувствовали разницу» с Россией.

Зеленский предложил создать «специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения [живущими в Крыму] украинцами пункта пропуска», а также упростить для крымчан поступление в украинские вузы.

Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь — «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь всё на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома, — отметил Зеленский.

Как писал NEWS.ru, Украина считает полуостров своей территорией, которую временно оккупировала Россия. Крым стал субъектом Федерации в 2014 году — после смены власти в Киеве, самопровозглашения независимости и референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ.

ООН и большинство стран мира не признали легитимность процедуры, но российские власти считают крымский вопрос закрытым.