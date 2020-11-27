Зеленский показал фотографию с родителями

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился в социальных сетях фотоснимком со своими родителями.

На опубликованной в Instagram фотографии украинский лидер сидит за накрытым столом между своими родителями — Александром и Риммой Зеленскими. Кадр был сделан в родном селе президента Кривбассе под Кривым Рогом, пишет «Политика сегодня».

Кривбасс! Папа! Мама! Люблю! — подписал фотокарточку Зеленский.

Отмечается, что снимок был сделан во время визита президента к родным сразу после его выздоровления от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент выздоровел после заражения коронавирусом. Зеленский 23 ноября заявил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19 и уже вернулся к выполнению своих обязанностей в обычном режиме. О его заболевании стало известно 9 ноября.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко 27 ноября сообщил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность баллотироваться на второй президентский срок.