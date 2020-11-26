В офисе Зеленского допустили его выдвижение на второй срок

https://static.news.ru/photo/7a3a86e4-3077-11eb-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок, если примет такое решение, однако сейчас вопрос об этом не обсуждается, заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Чиновник рассказал украинскому изданию «Корреспондент», что он допускает наличие у Зеленского желания переизбраться, так как одного срока у руля страны может быть недостаточно, чтобы решить стоящие перед Украиной задачи. Тимошенко уверен, что президент Украины заранее объявит об этом решении.

Потому что президент действительно открыто хочет сделать страну другой, развитой. Это же президент решает, уйдёт он или нет, но такого вопроса вообще нет на повестке, — заявил он.

Весной Зеленский не дал журналистам ответа на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах. Президент Украины ответил, что он «подумает» над этим.

Как сообщал NEWS.ru, 21 ноября украинские националисты потребовали отставки Зеленского и пригрозили новым Майданом. Они собрались на митинг возле клиники в Киеве, где президент Украины проходил лечение от COVID-19. Участники шествия зажгли фаеры и дымовые шашки.

Перед этим бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш раскритиковала Зеленского за невыгодное для страны сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ). По её словам, международные организации при других президентах никогда так часто не унижали Украину.