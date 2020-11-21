Националисты потребовали отставки Зеленского и пригрозили новым Майданом

https://static.news.ru/photo/11093264-2c0e-11eb-bf6c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Около сотни представителей националистических организаций Украины собрались на митинг возле клиники в Киеве, где лечится от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) президент страны Владимир Зеленский. Участники шествия зажгли фаеры и дымовые шашки.

Кроме того, недовольные требуют отставки лидера, угрожают ему импичментом, обещают «вылечить» и отправить в тюрьму, пишет ТАСС. Протестующие приехали к больнице на нескольких десятках легковушек. С собой они взяли государственные и националистические флаги.

Митингующие выступают против политики Зеленского, требуют освободить своих соратников, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, а также не преследовать других участников противостояния в Донбассе.

Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского, — считают националисты.

Кроме того, недовольные уверены, что глава Украины старается лишить их независимого государства, и пригрозили «третьим Майданом».

За порядком следят местные силовики, столкновений не наблюдается. Мероприятие посвящено 7-й годовщине Майдана, которую на Украине отмечают в эту субботу — 21 ноября Незалежная празднует День достоинства и свободы, приуроченный к годовщинам начала «оранжевой революции» 2004 года и «революции достоинства» 2013 года. В период наибольшего обострения противостояния во время Евромайдана, пик которого пришёлся на 18–20 февраля 2014 года, в Киеве погибли 80 активистов и 13 правоохранителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Украины Владимир Зеленский попросил молодёжь стать участниками всеобщего флешмоба Ukraine NOW и рассказать о любви к стране. Авторы 10 лучших работ встретятся с президентом в День независимости, передаёт 21 ноября пресс-служба руководителя государства. Памятная дата отмечается в Незалежной 24 августа каждый год.